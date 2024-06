CAMPANHA DE TRUMP ARRECADA QUASE US$ 53 MILHÕES NAS 24 HORAS APÓS CONDENAÇÃO

A campanha do ex-presidente dos EUA Donald Trump afirma ter arrecadado US$ 52,8 milhões depois que um júri de Manhattan emitiu um veredicto de culpado em seu julgamento secreto, destacando como o primeiro ex-presidente americano condenado por um crime está usando seus problemas legais para reunir apoiadores, que contribuíram com essa quantia nas 24 horas após o veredicto ter sido anunciado.





As campanhas de Trump e do presidente dos EUA, Joe Biden, enviaram solicitações de arrecadação de fundos depois que o júri, nesta quinta-feira (30), considerou o suposto candidato republicano culpado em todas as 34 acusações de manuseio indevido de registros comerciais para encobrir pagamentos a uma atriz pornô.





A arrecadação de US$ 52,8 milhões de fundos é uma soma enorme para um único dia. Esse montante é mais de dois terços dos US$ 76 milhões que ele arrecadou em todo o mês de abril, a primeira vez que ultrapassou o total de Biden, e supera os US$ 51 milhões arrecadados pelo presidente naquele mês.





“São mais de US$ 2 milhões por hora”, destacou a campanha da Trump, em um comunicado na noite desta sexta-feira (31).









Mais de um terço dos doadores eram novos, segundo o comunicado.





Em mensagens de texto e e-mails, Trump se autodenominou prisioneiro político e disse que sua condenação marcou o dia mais sombrio da história dos EUA.





“Eu não fiz nada de errado!”, disse o ex-presidente em um apelo. “A Justiça está morta na América!”, disse em outro. ““Acabei de ser condenado em um julgamento fraudado com o objetivo de interferir em nossas eleições”.





Ele ofereceu aos doadores bonés pretos com seu slogan “Make America Great Again” e as palavras “Never Surrender”.





Valor Econômico