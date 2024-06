Violência em Sobral: vereador tem casa invadida e é amarrado durante assalto na Serra do Jordão

Homens armados levaram aproximadamente R$ 20 mil em espécie e vários objetos da residência que fica na zona rural do município de Sobral.





Um vereador de Sobral (243 km de Fortaleza) teve a casa invadida e foi amarrado durante a madrugada deste sábado (01). Rogério Arruda estava na residência que fica na Serra do Jordão, zona rural do município, quando foi surpreendido por volta das 04h.









Amarrado e ameaçado





O parlamentar foi amarrado e trancado em um banheiro, enquando os criminosos furtavam os pertences do local. Durante a ação, os invasores levaram aproximadamente R$ 20 mil em dinheiro, além de um cordão e outros pertences. O vereador contou que um dos assaltantes foi extremamente violento, ameaçando atirar a qualquer momento.





Vereador não sofreu ferimentos





Apesar do susto e das ameaças, o vereador não sofreu ferimentos físicos. Ele estava sozinho em casa no momento do crime e conseguiu pedir socorro após a fuga dos assaltantes. A polícia está investigando o caso para identificar e prender os responsáveis pelo crime.





Fonte: GCmais