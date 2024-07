ATIRADOR QUE TENTOU MATAR TRUMP TRABALHAVA EM CASA DE REPOUSO

Thomas Matthew Crooks, identificado pelo FBI como sendo o atirador que tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump, trabalhou como auxiliar de dieta em uma casa de repouso de Bethel Park, Pensilvânia.A diretora do estabelecimento, Marcie Grimm, disse em comunicado publicado pelo jornal americano The Washington Post que soube na manhã deste domingo, 14 de julho, que Crooks era o atirador que abriu fogo no comício em Butler, no mesmo estado





“Estamos chocados e tristes ao saber de seu envolvimento, já que Thomas Matthew Crooks realizou seu trabalho sem preocupação e sua verificação de antecedentes estava limpa”, disse Grimm.





“Nossos pensamentos e orações vão para o ex-presidente Trump e as vítimas afetadas por esta terrível tragédia. Condenamos todos os atos de violência”, acrescentou.





O bombeiro Corey Comperatore, de 50 anos, foi morto durante o atentado. Outras duas pessoas estão feridas em estado grave. Crooks foi morto por agentes do Serviço Secreto dos EUA.





O FBI, a polícia federal americana, assumiu a liderança da investigação.





Quem era Thomas Matthew Crooks?





O FBI identificou o criminoso que tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump na noite de sábado, 13 de julho, como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. Segundo o órgão de investigação dos EUA, o atirador vivia no distrito de Bethel Park, Pensilvânia.





Ele atirou do telhado de uma fábrica a mais de 130 metros do palco do Butler Farm Show, evento realizado há mais de 70 anos.





Um dos tiros acertou de raspão a orelha de Trump,que foi então protegido por seus guarda-costas. Crooks foi morto por atiradores do Serviço Secretoe um rifle AR acabou sendo recuperado.





O atirador, segundo o jornal The Wall Street Journal, tinha explosivos em seu carro. O veículo estava estacionado nas proximidades de onde ocorria o comício de Trump.





O Serviço Secreto dos EUA encontrou junto a Crooks um fuzil AR-15. As autoridades usaram a arma para ajudar a determinar a identidade do atirador, já que ele não tinha documentos.