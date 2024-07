Carreta tomba e saqueador morre esmagado no Piauí

O acidente aconteceu entre Bom Jesus e Cristino Castro, no sul do Piauí.

Uma carreta bitrem carregada de “milhete” tombou em uma curva nesta quinta-feira, dia 18, na BR-135, no município de Santa Luz, entre Bom Jesus e Cristino Castro, no sul do Piauí. O acidente aconteceu por volta das 5h40.





Depois do acidente, a carga tombada foi saqueada. Um dos saqueadores de 45 anos morreu após ser esmagado por um dos semi-reboques da carreta que caiu sobre a vítima. As informações são do Portal B1.





Um outro homem também foi atingido, ficou ferido e foi levado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





O motorista não sofreu ferimentos graves e passa bem. Os saqueadores são moradores das proximidades. A prática se tornou comum em acidente na BR135.





(Pi24h)