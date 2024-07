É MUITA PILANTRAGEM: Ladrão se benze fazendo o Sinal da Cruz antes de furtar loja em Cocal-PI

Um indivíduo até o momento não identificado furtou uma caixinha de som avaliada em R$ 300 (trezentos reais) na tarde dia (06/07), na loja Cocal Celular, localizada no Centro da cidade de Cocal, no Norte do Piauí.





O larápio entrou na loja com uma mochila e uma sacola em mãos. Em um instante de descuido da vendedora foi o suficiente para ele rapidamente colocar a caixinha de som dentro da sacola. Pouco depois, com a chegada de dois clientes, o homem saiu do local sem levantar suspeitas.





A proprietária da loja notou a ausência da mercadoria algum tempo, ao realizar a contagem dos produtos. Ao revisar as câmeras de segurança, ela constatou o furto. As imagens mostram toda a ação do criminoso, que chamou a atenção por fazer o sinal da cruz na calçada da loja antes de cometer o crime.





A polícia civil está investigando o caso e solicita que qualquer informação sobre a identidade do criminoso seja repassada anonimamente pelo WhatsApp: (86) 9.9410-9389.





A Polícia Civil aproveita o ensejo para solicitar à população local que realize denúncias anônimas de crimes, medida esta que tem surtido efeito e traz benefícios a sociedade. Para tanto, disponibiliza Whatsapp Denúncia- Cocal e Cocal dos Alves: (86) 9.9410-9389, para o recebimento de denúncias anônimas de crimes a serem investigados como: tráfico de drogas, atuação de facções criminosas, estupro, localização de fugitivos da justiça, entre outros. Se preferir, acesse o endereço eletrônico: bit.ly/denunciapcphb e faça a sua denúncia também de forma anônima.





(Com informações do Blog do Coveiro)