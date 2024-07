Convenção de Izolda Cela será dia 2 de agosto na quadra do Colégio Luciano Feijão

A confirmação de quem estará ao lado de Izolda Cela na chapa de situação a sucessão de Ivo Gomes deverá ficar para a convenção partidária do PSB e aliados – Podemos, Agir, PP, PSD, Republicanos e Federação (PT, PV e PCdoB). A data para o evento já foi definida pela coordenação de campanha. Será na sexta-feira, dia 2 de Agosto, as 19h, na quadra do Colégio Luciano Feijão. O governador Elmano de Freitas e os senadores Cid Gomes e Camilo Santana já confirmaram presença.



(Sobral em Revista)