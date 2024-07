Quem era Raquel Cattani, filha assassinada do deputado do MT

Empresária foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira.

Filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL-MT), Raquel Cattani Xavier, de 26 anos, morava em Pontal do Marape, em Nova Mutum, no Mato Grosso, e era uma importante empresária, bem-sucedida, e premiada na produção de queijos, atuando no segmento de laticínios. Ela foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (19).





Ela publicava sua rotina rural nas redes sociais, montando a cavalo, cuidando dos animais com carinho e demonstrando paixão pela vida no campo.





Proprietária da Quijaria Cattani, uma empresa reconhecida no exterior após ganhar medalhas de ouro e super ouro na competição 3º Mundial do Queijo do Brasil 2024, que aconteceu em São Paulo.





Ela era mãe de uma menina de 3 anos e de um menino de 6.





O CASO





O corpo da jovem de 26 anos estava com marca de tiros, e a suspeita é de feminicídio. Foi o deputado estadual Gilberto Cattani quem encontrou a filha morta no período da manhã desta sexta.





O ex-marido de Raquel foi preso. O governo de Mato Grosso, por meio de nota, informou que as equipes das forças de segurança do estado já estão no município para apurar o fato.





Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, lamentou:





– Uma morte chocante, ainda mais para um pai. Eu e Virginia estamos em oração para que Deus possa dar forças e conforto ao deputado e toda sua família – disse.





Uma comissão de deputados estaduais, liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Eduardo Botelho (União Brasil), também já se deslocou para a região.





De acordo com a Polícia Civil, “a prioridade, no momento, é reunir as informações para esclarecer as circunstâncias do crime, assim como as diligências para localização do autor”.





(Pleno News)