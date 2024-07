COVID-19 acelera envelhecimento cerebral

Estudo revela semelhanças com esquizofrenia e Alzheimer, destacando impactos na neurodegeneração.

Um estudo brasileiro publicado na revista European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience revela que a infecção por covid-19 pode acelerar o envelhecimento cerebral, causando alterações proteicas semelhantes às observadas em esquizofrenia e Alzheimer. Pesquisadores da Unicamp, liderados por Daniel Martins-de-Souza, descobriram que a covid-19 afeta a neurodegeneração e a neurotransmissão, resultando em perda cognitiva. Além disso, a infecção altera as vias bioquímicas de produção de energia nos neurônios, agravando condições pré-existentes como obesidade e diabetes. A pesquisa aponta a necessidade de mais estudos para entender a duração e reversibilidade dessas alterações cerebrais.





Via César Wagner