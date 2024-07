CID GOMES: Uso indevido de verba pública em evento privado

Senador Cid Gomes e ex-secretário de Turismo são condenados por contratar tenor com dinheiro do Estado para evento restrito a convidados.

O desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto condenou o senador Cid Gomes (PSB), o ex-secretário de Turismo Arialdo Pinho e a empresa D&E Consultoria e Promoção de Eventos LTDA a restituir US$ 100 mil, convertidos para cerca de R$ 200 mil na época, aos cofres do Estado do Ceará. A decisão se refere a uma ação pública que questionava a contratação do tenor espanhol Plácido Domingo para a inauguração do Centro de Eventos do Ceará em agosto de 2012. A condenação ocorreu porque a contratação foi feita por intermédio de uma empresa, em vez de diretamente com o artista, e o evento foi realizado de forma privada, restringido a convidados selecionados.





✴️ CÁ PRA NÓS: O uso de recursos públicos como se fossem patrimônio pessoal, como ocorreu na contratação do tenor Plácido Domingo para um evento privado com dinheiro do Estado, é um desrespeito flagrante ao princípio da gestão pública responsável. Essa atitude demonstra uma preocupante desconexão com a realidade da população, que espera dos seus governantes transparência e responsabilidade no uso do dinheiro público. Quando autoridades tratam o erário como se fosse uma extensão de seus interesses particulares, minam a confiança pública e reforçam a percepção de que a política está mais preocupada em servir a si mesma do que ao povo.





Fonte: Blog César Wagner