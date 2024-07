ISMAIL HANIYEH, N° 1 DO H4MAS É M0RT0

A morte do líder máximo do Hamas, Ismail Haniyeh, pode desencadear uma escalada de conflitos no Oriente Médio.

Ismail Haniyeh, líder do Hamas, foi morto em um ataque de Israel na capital do Irã, Teerã, (Grupo extremista culpa Israel pela morte; Tel Aviv não se manifestou até o momento) enquanto estava hospedado em um prédio para veteranos de guerra, segundo relatos da mídia iraniana. Haniyeh, exilado no Catar nos últimos anos, era considerado o líder geral do Hamas e estava em Teerã para a posse do novo presidente iraniano. A morte de Haniyeh, que ocorreu na madrugada de quarta-feira, pode intensificar o conflito no Oriente Médio, com especialistas alertando para o aumento das tensões, especialmente após Israel ter realizado outro ataque aéreo que teria matado um importante comandante do Hezbollah no Líbano.