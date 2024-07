EXTRA URGENTE: JOE BIDEN ANUNCIA DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA À REELEIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden desistiu da campanha à reeleição. Em um comunicado no X (antigo Twitter), Biden disse que cumprirá o seu mandato até janeiro de 2025.





"Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato", escreveu Biden.





G1