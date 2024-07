Izolda Cela visita CDL de Sobral

A CDL de Sobral recebeu na tarde desta terça-feira (9/7) a visita da pré-candidata a prefeita Izolda Cela (PSB). A visita proporcionou a oportunidade da diretoria, liderada por Alysson Aragão e Daniela Costa, explanar demandas do setor produtivo bem como ouvir as impressões da professora Izolda quanto ao desenvolvimento econômico da Princesa do Norte. “Momento democrático e inspirador. Em breve estaremos recebendo outros pré-candidatos.”, escreveu o presidente Alysson Aragão na suas redes sociais.





(Sobral em Revista)