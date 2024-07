Polícia Civil prende homem que matou e enterrou cão em sua residência

Na tarde da última terça-feira (09), a equipe de policiais civis da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Águas Lindas de Goiás prendeu em flagrante um indivíduo por ter matado e enterrado um cachorro nessa madrugada e ainda por ter resistido à abordagem policial no momento da prisão.





Chegou ao conhecimento dessa unidade policial a informação de que um indivíduo, com extensa ficha criminal, teria dado uma paulada na cabeça de um cão de estimação e, após tirar sua vida, enterrado aos fundos do lote de sua residência. Após investigação da 1ª DDP, foi possível constatar a veracidade dessas informações, motivo pelo qual a equipe conseguiu localizá-lo no Setor 9, em Águas Lindas, quando retornava do trabalho para almoçar em sua casa.





No momento da abordagem para efetivação da prisão em flagrante, o autuado resistiu à prisão, entrando em luta corporal com a equipe policial, motivo pelo qual incorreu também no crime de resistência. Após a confecção do procedimento flagrancial, o indivíduo foi direcionado ao Sistema Prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.





Maus tratos contra cães e gatos





A Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. A partir de agora, quem cometer esse crime será punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.

A referida legislação alterou a Lei 9.605/98, que dispõe sobre os crimes contra o meio-ambiente, fauna e flora e prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, no caso de crime de maus-tratos contra animais.





Com informações do portal Polícia Civil/GO