JOVEM BALEADO NO BAIRRO DOM EXPEDITO MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

Na manhã desta segunda-feira, dia 1, o jovem Cid Coimbra de Souza, 28 anos, lavador de carros, morreu em um dos leitos do hospital Santa Casa de Sobral. Cida foi baleado no percurso do Shopping a um supermercado que fica às margens da BR-222, quando vinha do trabalho no dia 22 junho.





A polícia acredita que “Cid” foi vítima de uma emboscada.





Cida Coimbra de Sousa tinha passagens na polícia por tráfico ilícito de drogas.





Sobral registra 57 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil irá investigara a autoria e a motivação do crime.