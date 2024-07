EM VIGOR: NOVA LEI DE TRÂNSITO NO BRASIL FAZ MOTORISTAS RECEBEREM MULTA PESADA E ATÉ PRISÃO

Como já mencionamos em matérias anteriores, o Brasil, em sua vasta extensão territorial e diversidade cultural, apresenta um cenário de trânsito dinâmico e em constante transformação por meio de suas leis.





O que fazem dessas mesmas leis indispensáveis para manter a ordem conforme a necessidade dessas realidades.





Porém, da mesma forma que elas garantem o bem estar de todos que transitam pelas vias públicas, em caso de descumprimento, as consequências podem gerar desde uma grande dor no bolso e até mesmo punições bem mais severas.





Inclusive, nesta segunda feira (01) iremos falar de uma lei que está em vigor desde abril de 2023 e que, além de aplicar uma multa pesada, ainda pode culminar até mesmo na prisão do motorista que a desobedecer.





SOBRE A LEI





Trata-se da Lei 14.562/223, mais conhecida como a Lei da Placa, devidamente sancionada pelo vice presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, ainda no último ano de 2023.





Segundo o que foi divulgado pelo portal Exame, essa lei torna crime inafiançável dirigir veículos sem placa ou com adulterações de chassi.





Conforme informações do Diário Oficial, esse texto altera o art. 311 do Decreto-Lei nº 2.848 do Código Penal, cuja qual considerava crime apenas a adulteração dos sinais identificadores de veículos automotores.





SITUAÇÃO DE PRISÃO





Apesar de rigorosa, a nova lei de trânsito NÃO prevê exatamente uma prisão ao identificar uma simples circulação de veículos sem as respectivas placas.





De acordo com o portal O Globo, essa prática continua sendo considerada uma infração gravíssima e a penalidade, nesse caso, é a “dor no bolso” no valor de R$ 293,47 além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)





Isso sem mencionar a remoção do veículo, o que já gera uma dor de cabeça em tanto.





Porém, caso a PRÁTICA esteja relacionada a ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL, a pena é ampliada para quatro a oito anos de reclusão, mais multa.





Sendo assim, é extremamente IMPORTANTE, que todos tenham cautela e sigam a lei à risca para não se dar mal.