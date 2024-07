JOVENS FAZEM REBELIÃO E TENTAM INCENDIAR O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE SOBRAL

Hoje, dia 1, por volta das 13h, no Centro Socioeducativo de Sobral, alguns adolescentes de uma das casas danificaram vários objetos do compartimento onde entravam-se recolhidos, assim como, passaram a jogar objetos nos agentes socioeducadores no intuito de impedir a aproximação destes. Foi pedido apoio policial para garantir a segurança dos funcionários da unidade. Numa ação conjunta dos agentes segurança e dos agentes socioeducadores a situação foi controlada rapidamente sem qualquer incidente.





Felizmente, ninguém ficou ferido.