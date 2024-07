PSB e Evandro Leitão unem forças por Fortaleza igualitária

Encontro reafirma compromisso com justiça social e inclusão na Capital.

Durante o encontro do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Fortaleza, liderado pelo ex-deputado Eudoro Santana e com a presença do pré-candidato à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, foi reafirmado o apoio ao projeto que visa transformar a cidade em um local mais justo e igualitário. O evento proporcionou a troca de ideias com diversos grupos sociais, incluindo mulheres, jovens, população negra e pessoas com deficiência, que buscam um tratamento mais sério de suas demandas. "Agradecemos ao PSB pelo apoio essencial para avançarmos juntos nesse projeto", disse Leitão.





(César Wagner)