Leilão da Receita tem iPhone, tablets e videogames com até 50% de desconto

A Receita Federal realizará um leilão virtual no dia 30 de julho, com mercadorias e veículos abandonados e apreendidos. Ao todo, são 231 lotes compostos por diversos itens como smartphones, smartwatches, notebooks, tablets, videogames, fones de ouvido, microfones, instrumentos musicais, câmeras, perfumes, relógios, bolsas, vinhos e outras mercadorias.





Os lances para os lotes começam a ser aceitos a partir das 8h do dia 25 de julho e vão até as 21h do dia 29 de julho.





Os interessados devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte ( AQUI ) entre os dias 25 e 29 de julho, dentro dos horários estabelecidos pela Receita. Após aceitar os termos e condições propostos, o licitante deve inserir e salvar o valor do lance.





Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, desde que cumpram os requisitos mencionados no edital.





Retirada das mercadorias: após arrematar os itens, os licitantes terão um prazo de 30 dias para retirada das mercadorias.