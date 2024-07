Após vistoria, MP do Ceará cobra do Governo do Estado melhorias estruturais em sede da Polícia Militar de Moraújo.

O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça Vinculada de Moraújo, recomendou na quinta-feira (04/07) que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Estado do Ceará promova melhorias estruturais no prédio base do Destacamento da Polícia Militar do município.





A promotora de Justiça Silvia Duarte Leite Marques destaca que constatou durante vistoria que a sede está em condições precárias, com paredes deterioradas, falta de espaço adequado para armazenar alimentos e ausência de equipamentos de segurança.





A sede policial está localizada na Rua Doca Caetano, n° 475, no bairro Centro. Na recomendação, o MP do Ceará cobra que o Estado garanta as condições necessárias de estrutura para o bom desempenho dos policiais militares em suas funções. O MP do Ceará requer que a pasta envie, em até 30 dias, resposta informando as medidas tomadas para regularizar a situação da unidade policial. O não acatamento da recomendação irá resultar na adoção das providências consideradas cabíveis pelo órgão ministerial.