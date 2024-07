LULA: 'Se o cara for corintiano, tudo bem', ao comentar violência doméstica

Lula critica imprensa e defende corte de gastos - 'se for convencido' - em meio a turbulências no mercado.

O presidente Lula (PT) reclamou da imprensa nesta quarta-feira, 17, acusando-a de tirar suas declarações de contexto após um dia de gafes e turbulências no mercado. Durante um evento no Palácio do Planalto, ele destacou que, apesar das intrigas midiáticas, todos os projetos importantes para o governo foram aprovados pelo Congresso Nacional. Lula afirmou que precisa ser convencido sobre a importância do corte de gastos, apesar de apoiar o arcabouço fiscal, e criticou a violência doméstica de forma controversa - "se o cara for corintiano, tudo bem". Em resposta a críticas, ele disse que leria seu discurso para evitar mais gafes. A Secretaria de Comunicação da Presidência defendeu que Lula não endossa a violência contra mulheres e que suas declarações sobre cortes de gastos foram distorcidas pelo mercado. As informações são da Folha.





* Foto Pedro Ladeira, Folhapress