Policial militar é morto a tiros e com golpe de machado em Caucaia/CE

David dos Santos Silva era natural de São Paulo e estava na corporação há dois anos.

Um policial militar foi morto a tiros, na tarde deste sábado (13), no bairro Marechal Rondon, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima é o soldado David dos Santos Silva, de 30 anos.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, além dos disparos, o militar foi ferido com um "objeto cortante". O Diário do Nordeste apurou que se trata de um machado, usado para golpear o pescoço do PM.





A Pasta informou que David dos Santos Silva não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram designadas para identificar e capturar os suspeitos.









CARREIRA NA PM





O militar era natural de São Caetano do Sul (SP) e ingressou na Polícia Militar do Ceará há dois anos.





Ainda segundo a SSPDS, atualmente ele encontrava-se lotado no pelotão de motos do Comando de Policiamento da Capital (1° CRPM).





(Diário do Nordeste)