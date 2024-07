VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL! SEM PENA E SEM DÓ, HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO PE. PALHANO

Na noite deste sábado(13), um homem foi assassinado com vários tiros no bairro Padre Palhano. A vítima, Eduardo Ferreira do Nascimento Filho, 27 anos, nas proximidades da praça “Priquit*m”.





Segundo informações, indivíduos em dois carros passaram pelo local e dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu no local, sem a menor chance de defesa.





O bairro Padre Palhano é conhecido por ter um dos maiores índices de homicídios na região de Sobral. A Polícia Militar isolou a área e está realizando diligências para tentar capturar os acusados.





Segundo populares, os criminosos efetuaram aproximadamente 30 disparos, possivelmente de pistolas.





O caso agora está sob investigação do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional em Sobral. A polícia está colhendo informações e evidências para identificar e prender os responsáveis pelo crime.





Sobral registra 67 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações do portal Fnews