Suspeito de atirar contra Trump é morto, dizem autoridades

Um espectador do evento político também morreu e há uma outra pessoa em estado grave.

O homem que teria disparado contra Donald Trump em pleno comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos, neste sábado (13), foi morto. A confirmação veio através do promotor público local, Richard Goldringer ao jornal americano Washington Post.





De acordo com o relato da autoridade americana, um espectador do evento político também morreu e há uma outra pessoa em estado grave.





Donald Trump foi retirado rapidamente do palco por agentes do Serviço Secreto, com sangue no rosto, após diversos sons de disparos de arma de fogo.