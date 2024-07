Donald Trump leva tiros em comício e sai ensanguentado; VEJA VÍDEO

Após os disparos, agentes dos serviços de segurança cercaram o magnata, que se levantou e apareceu com uma mancha de sangue escorrendo pelo rosto a partir da orelha. As informações são do portal República Notícias.





Enquanto era retirado do evento, o ex-presidente levantou o braço direito com o punho fechado, sob os gritos de seus apoiadores. Os serviços secretos começaram a afastar a imprensa do local, e ainda não há informações sobre a dinâmica exata do episódio ou sobre o estado de saúde do candidato.





“Rezo por Donald Trump”, disse o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson.





O incidente acontece às vésperas da Convenção do Partido Republicano que vai oficializar a candidatura de Trump à Casa Branca, entre 15 e 18 de julho, em Milwaukee. (ANSA).