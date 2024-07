SEU CELULAR ESTÁ NA LISTA? DESCUBRA QUAIS MODELOS PERDERÃO O WHATSAPP EM AGOSTO!

WhatsApp, o aplicativo de mensagens da Meta com mais de 2 bilhões de usuários no mundo, deixará de funcionar em certos modelos de celulares a partir de agosto de 2024. Essa medida se deve a uma nova atualização que afetará dispositivos com versões de sistema operacional inferiores ao iOS 12 e Android 4.1.





A decisão de descontinuar o suporte para esses modelos não é arbitrária. A cada atualização, a Meta busca melhorar a segurança, adicionar novas funções e corrigir erros do WhatsApp.





Para que os usuários saibam se a atualização afetará seus celulares, aqui está uma lista detalhada dos dispositivos Android e iOS que não terão mais suporte ao WhatsApp a partir de agosto.









Celulares que não terão WhatsApp a partir de agosto





Entre os modelos de celulares Android e iOS que não terão suporte ao WhatsApp a partir do próximo mês estão:









Samsung:





Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

Galaxy Xcover 2





Apple:





iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus





LG:





Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7





Huawei:





Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2





Outros modelos afetados:





Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum





Como saber se um celular não terá acesso ao WhatsApp





Os usuários que possuírem algum desses modelos receberão uma notificação diretamente pelo aplicativo, informando que seu dispositivo deixará de ser compatível.





Essa é uma medida proativa que garante que os usuários estejam cientes da necessidade de realizar um backup de seus dados para não perder informações importantes.









Por que o WhatsApp recebe atualizações regularmente





As atualizações permitem corrigir vulnerabilidades que podem ser exploradas por cibercriminosos. Sistemas operacionais mais modernos incluem patches de segurança que não estão disponíveis em versões desatualizadas, tornando dispositivos mais antigos mais suscetíveis a ataques.





Além disso, as novas funções que o WhatsApp introduz frequentemente para melhorar a experiência do usuário exigem hardware mais avançado e um desempenho ótimo do sistema operacional.





Por exemplo, chamadas de vídeo, mensagens autodestrutivas e transferências de arquivos maiores são características que precisam de suporte técnico atualizado.









Como realizar um backup





Para os usuários de dispositivos na lista dos afetados, é fundamental realizar um backup de seus chats e arquivos importantes. Aqui está um passo a passo para fazer isso:





Abra o aplicativo em seu telefone. Acesse o menu de opções, geralmente representado por três pontos no canto superior direito, e selecione “Configurações”. Dentro do menu de configurações, selecione “Chats”. Escolha “Backup de chats”. Configure a conta do Google Drive onde deseja salvar o backup e verifique se há espaço suficiente em sua conta do Google. Se for um iPhone, vá para iCloud para guardar o backup. Verifique se o iCloud está ativado em seu dispositivo e se há espaço suficiente de armazenamento. Toque em “Salvar” ou “Fazer backup” para iniciar o processo de backup.





A atualização iminente representa um desafio para os usuários de dispositivos mais antigos. No entanto, a medida visa garantir que todos os usuários possam desfrutar de uma experiência segura e aprimorada.





Da mesma forma, o WhatsApp baseia seu alcance global não apenas na praticidade de ser uma ferramenta de mensagens, mas também em seu esforço constante com a segurança.