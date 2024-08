Motoristas enfrentam nova multa de trânsito implacável que pode resultar na suspensão da carteira por 12 meses

Imagine, ao realizar uma ultrapassagem imprudente você pode ter a suspensão da sua carteira além de uma multa rigorosa. Com um projeto de lei que propõe redefinir as punições para ultrapassagens perigosas, classificando-as como qualquer manobra que desrespeite as normas de trânsito e coloque em risco a segurança viária, a vida ou a integridade física das pessoas, isso pode se tornar realidade.





Desse modo, com a nova proposta, a multa será de R$ 2.934,70, equivalente a dez vezes o valor da multa gravíssima. Além disso, a infração acarretará 12 meses de suspensão do direito de dirigir e sete pontos na carteira. Em caso de reincidência, a suspensão será dobrada para 24 meses.





Entenda melhor o projeto

Em 2023, o Brasil registrou cerca de 2 milhões de infrações relacionadas a ultrapassagens perigosas, conforme dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Já em 2024, até julho, esse número já atingiu 1,1 milhão, demonstrando a urgência de medidas mais eficazes.





Assim, o projeto estipula que condutores que forem punidos por ultrapassagens perigosas, serão proibidos de dirigir em rodovias por no mínimo dois anos a partir da data da infração.





A aprovação dessa medida pode ser importante para transformar o jeito que os motoristas enxergam as ultrapassagens. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), países com políticas de trânsito rigorosas apresentam menores taxas de acidentes e mortalidade.





Por fim, o projeto de lei ainda está em análise nas comissões de Viação e Transportes, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para se tornar lei, deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.