TRIPLO HOMICÍDIO EM PACATUBA/CE

Polícia investiga mortes em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza; vítimas ainda não foram identificadas.

Três homens foram encontrados mortos no Açude Pacoti, em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, nesta quarta-feira (24), com as pernas e mãos amarradas. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil, o Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana, a Delegacia Metropolitana de Guaiúba e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão investigando o caso. A Perícia Forense (Pefoce) também foi acionada para o local. Os corpos ainda não foram identificados.





(Blog César Wagner)