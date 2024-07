Agente é condenada à prisão após ser flagrada fazendo se#o com detento

Ela foi afastada da função em 2022, enquanto ele, transferido. Mesmo assim, o casal manteve as visitas íntimas.

Uma agente penitenciária do Reino Unido, na Inglaterra, foi condenada e presa depois de ser flagrada fazendo sexo com um detento. O caso aconteceu na cadeia de HMP Five Wells, em Wellingborough, Northants.





Rachel Stanton, de 39 anos, recebeu a pena de nove meses de reclusão, mas por enquanto, ainda não ficará encarcerada. As informações são do site americano Daily Star.





A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (24/7) e suspensa por 18 meses. Durante esse período, a mocinha será supervisionada pela Justiça e será integrada a um programa de reabilitação durante 20 dias.





Stanton estava vivendo a aventura amorosa com Edwin Poole, condenado a 10 anos e meio de prisão por assalto à mão armada.





O romance veio à tona depois de funcionários encontrarem fotografias íntimas de Rachel na cela do rapaz, além de uma carta de amor. Além disso, câmera registraram os encontros sexuais dos dois.





Rachel Staton é mãe de cinco filho, dentre eles, um de Edwin. Ela foi afastada da função em 2022, enquanto ele, transferido. Mesmo assim, o casal manteve as visitas íntimas. Ao receber o veredito, a agente caiu aos prantos.





(Folha do Estado)