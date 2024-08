ALERTA: Novos golpes do PIX deixam usuários no prejuízo

O Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, se tornou uma ferramenta essencial no dia a dia dos brasileiros. São mais de 136 milhões de usuários que valorizam a agilidade e simplicidade que ele oferece. No entanto, essa popularidade também trouxe novos desafios, como o surgimento do golpe do Pix agendado.





Rodrigo Mulinari, diretor do Comitê de Inovação da Febraban, ressalta a importância do Pix na inclusão financeira do Brasil. Ele menciona que novas funcionalidades estão sendo desenvolvidas para tornar as transações ainda mais seguras, prevenindo fraudes e golpes.









O que é o golpe do pix agendado?





O golpe do Pix agendado é uma tática na qual criminosos agendam uma transferência para uma data futura, induzindo o recebedor a acreditar que o pagamento será efetuado em breve. Eles enviam um comprovante falso como se a transferência tivesse sido realizada, levando as vítimas a entregarem produtos ou serviços antes de confirmarem o recebimento do dinheiro.









Como proteger-se contra o golpe do pix agendado?





A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) tem alertado sobre essa prática criminosa e recomenda diversas medidas preventivas. É essencial estar informado e vigilante para evitar surpresas desagradáveis. Aqui estão algumas dicas fundamentais:









Verifique o recebimento do pagamento: Antes de liberar qualquer produto ou serviço, confira se o dinheiro realmente foi creditado na sua conta.









Cuidado com situações de urgência: Desconfie sempre de pedidos urgentes que pressionem para a liberação de mercadorias ou serviços.





Comprove a veracidade do agendamento: Verifique a data e horário da transferência no comprovante para se certificar de que não se trata de um agendamento falso.









Qual o impacto do pix nas transações financeiras do Brasil?





O Pix transformou a forma como os brasileiros realizam transações financeiras. Entre março de 2021 e março de 2022, houve um aumento significativo na sua utilização. O número de pessoas que realizam mais de 30 transferências mensais cresceu 809%, enquanto as que recebem mais de 30 pagamentos mensais aumentaram 464%. Esses números mostram que o Pix se firmou como uma ferramenta indispensável.





Além disso, as transações digitais representam sete em cada dez operações financeiras no Brasil. O uso de aplicativos de banco cresceu 72%, e os usuários acessam suas contas em dispositivos móveis em média 40 vezes por mês, um crescimento significativo em comparação com os anos anteriores.









Como evitar golpes comuns no Pix?





Assim como o golpe do Pix agendado, outros métodos fraudulentos também são utilizados por criminosos. Manter-se informado é essencial para não cair nessas armadilhas. Aqui estão mais algumas dicas para assegurar que suas operações sejam seguras:





- Não compartilhe informações confidenciais: Senhas e códigos de segurança devem ser mantidos em segredo absoluto.





- Mantenha seus aplicativos atualizados: As atualizações corrigem possíveis vulnerabilidades, aumentando a segurança das suas transações.





- Use autenticação em duas etapas: Adicione uma camada extra de proteção para dificultar o acesso não autorizado à sua conta.





- Com essas medidas de segurança, você poderá continuar utilizando o Pix de forma segura. A prevenção é a melhor arma contra os criminosos. Mantenha-se sempre alerta e duvide de situações que pareçam suspeitas.





Em resumo, o Pix trouxe uma verdadeira revolução nas transações financeiras no Brasil, mas é crucial que todos adotem medidas de segurança para evitar cair em golpes. Esteja sempre vigilante e proteja suas operações financeiras de ameaças.





Fonte: TBN / Folha do Estado