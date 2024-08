Facções criminosas cobram pedágio para campanha eleitoral e intimidam candidatos no Ceará

Os grupos criminosos cobram taxas de até R$ 60 mil para permitir que um candidato faça campanha em áreas dominadas pelo crime.

As facções criminosas atuantes no estado do Ceará – e também em outras partes do Brasil – vêm atuando, também durante o período eleitoral, para controlar a atuação de candidatos na campanha política, cobrando pedágio e fazendo intimidações diversas.





Em um caso apurado pelo jornal O Globo, um candidato no município de Sobral, no interior cearense, relatou ter sido abordado por um emissário de um grupo criminoso orientando que saísse do local onde estava, ao falar com eleitores. Também disse ter sido informado que deveria pagar uma quantia de R$ 60 mil caso quisesse voltar à área.









Facções intimidam candidatos durante campanha eleitoral no Ceará





O candidato, que não se identificou, é um vereador que tenta reeleição. Segundo ele, estava em um bar na periferia da cidade, conversando com um eleitor, quando foi abordado por uma pessoa desconhecida, avisando-o que chegou um recado para que ele fosse embora dali. Conforme o postulante informou à reportagem do O Globo, no momento havia cerca de 20 pessoas junto e todas se calaram imediatamente, de modo que ele notou que o assunto era sério e decidiu sair do local.





Disse ainda que, alguns dias depois, um representante da campanha dele foi procurado por um integrante do grupo criminoso exigindo o repasse de R$ 60 mil para continuar a fazer campanha na área em questão. O valor seria reduzido pela metade (R$ 30 mil) para candidatos estreantes na política, ainda sem mandato. Conforme relatado, havia ainda ameaças de violência caso a ordem da facção fosse desobedecida pela equipe do candidato, de modo a dar exemplo a outros postulantes.





Fonte: GCmais