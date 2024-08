Bolsonaro critica suspensão de perfis de Pablo Marçal: “não concordo com censura, tá ok?

Neste sábado (24/8), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou nas redes sociais sobre a recente decisão da Justiça Eleitoral que suspendeu os perfis “monetizados” do empresário Pablo Marçal (PRTB) em várias plataformas.





“Independente de quem tenha a rede censurada, eu não compactuo com essa prática, porque cada vez mais vai se tornando uma rotina. Daqui a pouco estamos todo mundo aí censurado. Só quero deixar bem claro, independente de quem seja, não concordo com censura, tá ok? Já falamos mais cedo em entrevista e sempre foi nossa atuação desde o início. Todos precisam ser cobrados sempre. Um forte abraço”, escreveu Bolsonaro em sua conta.





A decisão foi proferida pelo juiz eleitoral Antonio Maria Patiño Zorz, que acolheu o pedido da campanha da deputada Tabata Amaral (PSB). O magistrado determinou a suspensão temporária dos perfis de Marçal em Instagram, YouTube, TikTok e Twitter. A decisão também inclui uma proibição para que Marçal remunere, “pessoalmente ou por interpostas pessoas”, os criadores de conteúdo que promovem seus “cortes” relacionados à campanha para a Prefeitura de São Paulo até o fim das eleições.





O juiz esclareceu que a decisão não visa proibir a criação de perfis para propaganda eleitoral, mas apenas suspender aqueles que buscam monetizar conteúdos com a promoção da campanha de Marçal. “Destaco que não se está, nesta decisão, a se tolher a criação de perfis para propaganda eleitoral do candidato requerido, mas apenas suspender aqueles que buscaram a monetização dos ‘cortes’ por meio de terceiros interessados”, afirmou o juiz.





(Gazeta Brasil)