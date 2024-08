Governo anuncia concursos com 2,6 mil vagas para Segurança e nova unidade prisional no Ceará

Programa 'Ceará contra o Crime' foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas nesta segunda-feira (26) e terá ainda investimentos em equipamentos.





O Governo do Ceará deve lançar concursos para as forças de Segurança com total de 2,6 mil vagas. A iniciativa é uma das anunciadas pelo governador Elmano de Freitas, nesta segunda-feira (26), e integram o programa Ceará contra o Crime.





A previsão é de que sejam mil vagas para a Polícia Militar, 500 para a Polícia Civil, 500 para os Bombeiros e 600 para a Polícia Penal. Não foram repassados detalhes dos certames.





No mesmo evento, Elmano anunciou a construção de uma nova unidade prisional, com 960 vagas de regime semiaberto, em Itaitinga. O investimento previsto é de R$ 80 milhões.





O governador anunciou ainda a aquisição de 1.515 novas viaturas e 52.281 novos equipamentos entre armamento, drones, motos aquáticas e câmeras termográficas.





O Estado ainda deve ter 17 novas bases do Raio e 12 novas delegacias, além de realizar a modernização de 77 unidades de Segurança e da Perícia Forense. A maior delegacia deve ser feita em Caucaia, para investigar crimes na Região Metropolitana de Fortaleza.









"Identifica Ceará"





Elmano citou, durante a apresentação, que nas próximas semanas deve ser lançado o programa "Identifica Ceará". Com uso de inteligência artificial, a ação deve realizar reconhecimento facial com uso das câmeras de videomonitoramento do Estado, ajudando na procura por foragidos da Justiça e pessoas desaparecidas.

"Moto Segura CE"





Outra iniciativa anunciada, que deve começar em setembro, é o programa "Moto Segura CE". Com ele, o Governo deve distribuir gratuitamente equipamentos de rastreamento para comunicar imediatamente à Polícia a localização de motocicletas roubadas ou furtadas. O público são as pessoas que trabalham fazendo entregas por aplicativo e os mototaxistas.