Bomba: Banco Central ameaça aumento de Juro no Brasil

“Avaliará a melhor estratégia: de um lado, se a […] manutenção da taxa de juros por um tempo suficientemente longo levará a inflação à meta no horizonte relevante; de outro lado, o comitê, unanimemente, reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado”, diz o texto.





A ata reforçou a sinalização anterior da autoridade monetária: que é necessário manter uma política monetária contracionista por “tempo suficiente”.





O Banco Central decidiu em 31 de julho manter Selic inalterada em 10,50% ao ano. É 2ª vez em 2024 que o órgão toma essa decisão –ambas por unanimidade do colegiado.





A função do Banco Central é deixar a inflação do Brasil no centro da meta (3%) ao fim de cada ano. Uma das maneiras para fazer isso é pelo aumento dos juros. O crédito mais caro desacelera o consumo e a produção. Como consequência, os preços tendem a não aumentar de forma tão rápida.





O Copom destacou fatores externos como os mais preocupantes para uma pressão na inflação. Mencionou a alta no dólar e também os resultados abaixo do esperado de emprego nos Estados Unidos, que têm sido vistos pelo mercado como indícios de uma recessão.





O Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) anunciou também anunciou a manutenção dos juros norte-americanos no intervalo de 5,25% a 5,50%. Alíquotas mais altas em países desenvolvidos tornam os treasuries dessas nações atrativos aos investidores. Assim, há um fortalecimento do dólar em relação às nações emergentes.





Com a moeda norte-americana mais cara, a tendência é uma pressão na inflação brasileira pelos efeitos na dinâmica das importações e exportações. Entenda mais nesta reportagem.





“Como usual, o comitê focará nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna e seu impacto sobre o cenário prospectivo. Reforçou-se, ademais, que um cenário de maior incerteza global e de movimentos cambiais mais abruptos exige maior cautela na condução da política monetária doméstica”, afirma o documento.





Do lado interno, o Banco Central reforçou a necessidade que o Brasil tem de conduzir melhor as contas públicas. Disse haver um desânimo “no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal”.





O governo federal aumentou as projeções de rombo para o fim do ano, o que levou a necessidade de fazer contenções no Orçamento de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou no começo de julho restrições nas contas públicas que somam R$ 15,0 bilhões.





Entenda o que são as políticas:





monetária – controle da oferta de dinheiro e taxas de juros pelo Banco Central para regular a atividade econômica;





fiscal – decisões do governo sobre gastos e arrecadação com impostos para influenciar a economia.





“Notou-se que a percepção mais recente dos agentes de mercado sobre o crescimento dos gastos públicos e a sustentabilidade do arcabouço fiscal vigente, junto com outros fatores, vem tendo impactos relevantes sobre os preços de ativos e as expectativas.”





Também é mencionado o maior dinamismo de indicadores domésticos, como o mercado de trabalho. Segundo o Copom, esses índices estão acima do esperado.





Todos diretores do Banco Central, inclusive os 4 indicados pelo atual governo optaram por manter a taxa básica de juros em 10,50%.