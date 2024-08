DR. PEDRO AURÉLIO SERÁ HOMENAGEADO COM MEDALHA ADVOGADO PADRÃO

A Medalha Advogado Padrão, maior comenda concedida pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (OAB-CE), será entregue na próxima quinta-feira (13), em solenidade no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), a partir das 19h, ainda dentro das comemorações da Semana do Advogado. Os nomes dos agraciados com a comenda são escolhidos pelo Conselho Seccional da OAB-CE e seguem critérios rigorosos. Dentre os requisitos estão a exigência de ser inscrito na OAB há mais de 30 anos, não haver sofrido pena disciplinar e gozar de inatacável conduta e ilibada reputação. A medalha foi criada na década de 1970 para homenagear e reconhecer o trabalho de grandes advogados cearenses.