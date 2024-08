POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE HOMICÍDIO OCORRIDO ONTEM NO RESIDENCIAL CAIÇARA, EM SOBRAL

Na manhã do dia 16.07.2024, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), com apoio do Núcleo Operacional (NO) da Delegacia Regional de Sobral, deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um homem de 34 anos condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Após diligências investigativas, as equipes policiais lograram êxito em localizar o alvo no bairro Caiçara, município de Sobral, local onde ocorreu a prisão.





Realizados os procedimentos legais, o preso foi colocado à disposição do Poder Judiciário.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181 (disque-denúncia). O sigilo e o anonimato são garantidos.