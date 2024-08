HOMEM É EXECUTADO A BALA AO LADO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA-UINTA

Um crime de homicídio a bala foi registrado na noite desta terça-feira, dia 6, ao lado do Centro Universitário Inta-UNINTA.

A vítima, Michael Araújo de Oliveira, 40 anos, foi executada com vários tiros e morreu no local, ou seja, ao lado do INTA.

Segundo informações preliminares, o suspeito estaria em uma motocicleta, vestindo roupas de moto uber

A vítima residia na rua Caubi Vasconcelos, bairro Dom Expedito. Michael Araújo de Oliveira não tinha passagem pela polícia.

Sobral registra 73 homicídios dolosos no corrente ano!

A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.

Mais informações a qualquer momento!