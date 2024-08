Sobral-CE: Vereadores desistem da reeleição para apoiarem membros da família

Pelo menos quatro vereadores eleitos no último pleito de 2020, para a Câmara Municipal de Sobral, não irão mais tentar reeleição no pleito eleitoral deste ano. Além de um outro parlamentar que não compareceu a convenção, insinuou desistência, mas tão longo retomou ao páreo da disputa eleitoral.





Segundo informações obtidas nos corredores da Casa Legislativa, as motivações são as mais variadas, desde o cuidado da saúde, dedicação aos empreendimentos familiares, questão da idade, morte e inviabilidade eleitoral.





Entre os nomes dos parlamentares que confirmaram desistência, figura os nomes dos vereadores, Chico Jóia (União Brasil), que apresenta seu filho, Chico Junior, em sua substituição, assim como, José Vitor (União Brasil), que apresenta seu irmão, Sidcley Filho. Para a vaga do ex-vereador, Itamar Ribeiro (PSB), que faleceu no início do mandato, surge o nome da sua filha, Karine Ribeiro, que tenta resgatar o espólio eleitoral do seu pai.





Por fim, a vereadora Sandra Arcanjo (PSB), que comunicou desistência da disputar pela manutenção da sua vaga, bem como, seu esposo o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Paulo Vasconcelos, que ainda não se manifestaram com quem irão apoiar para transferir os seus votos. Já o vereador Paulão (PSB), estaria em dúvida se tentará ou não reeleição, inclusive teve rumores de transferência de colaboradores para outro vereador. Após um diálogo de alinhamento com seus líderes político, o mesmo abdicou da desistência e retomou a campanha.





(Blog Célio Brito)