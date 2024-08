Elon Musk anuncia encerramento do X no Brasil após ameaças de prisão de Alexandre de Moraes

Decisão da plataforma de rede social ocorre em resposta a ordem judicial e ameaças de prisão a funcionários no país.

A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, anunciou o fechamento de seus escritórios no Brasil após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ameaçar com prisão o representante legal da empresa no país. A ameaça foi feita em uma ordem judicial secreta, conforme comunicado divulgado pela plataforma.





Segundo o comunicado, a ordem de Moraes exigia que a plataforma cumprisse determinações de bloqueio de conteúdo que, segundo a empresa, equivaleriam a censura. A plataforma alega que, apesar de ter recorrido repetidamente ao STF contra essas ordens, não recebeu resposta e que o público brasileiro não foi informado sobre tais decisões. A X afirmou ainda que sua equipe local não tem controle ou responsabilidade sobre o bloqueio de conteúdo na plataforma, o que tornaria a ameaça de prisão de seus funcionários injustificada.





Em resposta à situação, a empresa decidiu encerrar imediatamente suas operações no Brasil, justificando a decisão como uma medida para proteger a segurança de seus funcionários. "Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes", afirmou o comunicado. A rede social, no entanto, continuará disponível para os usuários brasileiros, apesar do fechamento dos escritórios.





A X encerra seu comunicado fazendo um alerta sobre as ações do ministro, sugerindo que suas atitudes são incompatíveis com os princípios de um governo democrático e coloca em xeque o futuro da democracia no Brasil. "O povo brasileiro tem uma escolha a fazer - democracia ou Alexandre de Moraes", conclui a nota.