Homem picado por aranha é infectado por bactéria que devora carne; entenda

Uma picada de aranha não tratada transformou a vida do norte-americano Zachary Harakas em pesadelo. A ferida permitiu a entrada de bactérias conhecidas como “comedoras de carne” que desencadearam um quadro de fasciíte necrosante em sua perna.





Em 3 de julho, Zachary sentiu uma “beliscada” na perna direita enquanto trabalhava no jardim de casa. Quando ele olhou para baixo, viu uma aranha-marrom e questionou se o incômodo foi uma picada mas, no momento, não sentiu tanta dor e esqueceu o assunto.





No entanto, poucos dias depois, o americano passou a sentir febre, e além do inchaço, a perna começou a ficar verde e apodrecer. No dia 8 de julho, Zachary foi levado ao hospital, onde precisou passar por uma cirurgia de emergência para remover grande parte do tecido e músculo da perna e do quadril.









Picada de aranha

Segundo o manual MSD, as aranhas-marrom são encontradas no meio-oeste e na região centro-sul dos Estados Unidos. Algumas picadas podem não ser dolorosas inicialmente mas, em todos os casos, a dor se manifesta dentro de 30 a 60 minutos e pode ser intensa, atingindo toda a extremidade. A região afetada pela picada geralmente desenvolve vermelhidão e pode apresentar coceira.

O médico Andrew Benedict, diretor do programa cirúrgico do hospital Saint Luke, onde o jovem foi atendido, explica que a ferida aberta da picada da aranha permitiu a entrada das bactérias devoradoras de carne.





Nos estágios iniciais, os pacientes sofrem dor, vermelhidão e sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, calafrios ou fadiga. E quando não tratada, a condição pode levar ao escurecimento de grandes áreas da pele e dos músculos devido à necrose, o que pode causar sepse e, posteriormente, a necessidade de amputações.





“Nosso pensamento inicial foi: poderia ser uma picada de aranha-marrom reclusa? Às vezes, picadas de aranha podem causar uma reação local, e isso pode realmente causar a morte da pele”, conta Benedict em entrevista à KSHB, uma estação de televisão em Kansas City. “No caso de Zachary, ela não causou a morte da pele, apenas do tecido abaixo da pele.”





Os médicos afirmaram para a família que se Zachary não tivesse procurado ajuda médica naquele dia, provavelmente não teria sobrevivido.









Tratamento no hospital

Zachary permaneceu na UTI por três dias e agora está na unidade de tratamento de feridas. Os médicos instalaram um dreno na região para retirar secreções, e o paciente volta para a sala de cirurgia a cada dois dias para limpá-lo e refazer o curativo.





O homem pode ficar no hospital por meses e passará por diversas cirurgias plásticas para reparar a perna danificada. Por isso, os amigos dele criaram um GoFundMe para ajudar a família a cobrir as contas médicas.





Na plataforma, um amigo escreveu: “Zachary não tem renda neste momento e tem três filhos para sustentar. Ele é incrivelmente gentil e sensível, ajudaria qualquer um em necessidade e é um pai dedicado. Qualquer ajuda será bem-vinda”.





Fonte: Metrópoles