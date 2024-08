ALEXANDRE DE MORAES impõe prisão se filha adolescente de jornalista usar redes sociais

Ministro do STF decreta medidas rígidas contra família de Oswaldo Eustáquio, com possível prisão e multas de R$ 50 mil por descumprimento





O ministro Alexandre de Moraes determinou que a mãe da adolescente Mariana Eustáquio pode ser presa caso a filha use redes sociais, como parte de medidas cautelares no contexto de uma investigação. As medidas incluem o bloqueio das redes sociais de ambas e a entrega de passaportes. Além disso, a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão na residência da família em Brasília, confiscando dispositivos eletrônicos. Se as medidas forem descumpridas, haverá multa de R$ 50 mil e decretação de prisão preventiva.





(Blog César Wagner)