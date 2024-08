Queda de avião em MT mata seis pessoas entre elas empresário e neto; veja vídeo

Entre as vítimas está o empresário Arni Alberto Spiering, de 69 anos, proprietário da aeronave.





Na manhã desta quinta-feira,15, um acidente aéreo trágico ocorreu na zona rural do município de Apiacás, a 1.020 km de Cuiabá.





Uma aeronave Hawker Beechcraft, fabricada em 2010, caiu próximo ao Rio Teles Pires, perto da divisa com o Pará, resultando em seis mortes confirmadas pela Polícia Militar.





Entre as vítimas está o empresário Arni Alberto Spiering, de 69 anos, proprietário da aeronave.





Informações iniciais indicam que ele estava acompanhado de familiares e que, ao todo, cinco pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto.





Imagens do local do acidente mostram destroços espalhados entre a vegetação, com evidências de que a aeronave pegou fogo após a queda.









As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.





Apesar da gravidade do ocorrido, o Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, responsável pela área de Apiacás, informou que não foi acionado para atender a ocorrência até o momento.









Perigo Constante no Mato Grosso:





Este acidente ressalta um padrão preocupante no Estado do Mato Grosso, que registrou o maior número de acidentes aéreos em 2023, conforme levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). No total, foram 25 acidentes no ano passado.