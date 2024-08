Lula: “Mulher sem profissão vai ser agredida pelo marido”

Nesta sexta-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que uma mulher que não tem uma profissão, se não tomar cuidado, vai ser agredida pelo marido. A declaração do petista foi dada na cerimônia de anúncio da ampliação do público-alvo do programa Pé-de-Meia, no Ceará.





– Uma mulher que não tem uma profissão, ela vai casar e, se ela não tomar cuidado, o marido vai agredi-la, e ela vai ficar com esse marido agredindo porque precisa dar comida para os filhos – falou.









E acrescentou:





– Uma mulher que é bem formada, se chegar em casa e o marido for daqueles ranzinza que só sabe reclamar, e começar a xingar, você fala pra ele: “olha, é o seguinte, eu não sou sua empregada, não sou sua filha, sou sua mulher. Se você não me tratar com respeito, eu vou embora”.





O petista citou trajetória de sua mãe, Dona Lindu, que se separou do marido mesmo tendo oito filhos.





– Minha mãe nunca mais aceitou sequer olhar para a cara do meu pai – declarou.





Ele também afirmou que “homem também tem que estudar”.





Via portal Pleno News