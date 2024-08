TRAGÉD1A: mãe e filho morrem em explosão de botijão de gás

Uma tragédia abalou a cidade de Lucas do Rio Verde, a 354 km de Cuiabá, após a explosão de um botijão de gás causar a morte de Daiane Inocêncio dos Santos, de 27 anos, e de seu filho de apenas 1 ano e 2 meses.









O acidente





O acidente ocorreu no dia 25 de julho na residência onde Daiane e seu filho viviam. A explosão resultou em queimaduras de 2º e 3º grau em Daiane, que foram fatais para ela e seu filho. As vítimas foram imediatamente encaminhadas ao Centro de Tratamento para Queimados no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).









Falecimentos





Infelizmente, ambos não resistiram aos ferimentos. O filho de Daiane faleceu na terça-feira (30), enquanto Daiane teve morte encefálica confirmada na quinta-feira (1º). As mortes foram um duro golpe para a comunidade local, que está em luto.