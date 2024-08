Venda proibida: Café do Norte aparece novamente em lista de cafés impróprios para consumo; veja

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, nessa sexta-feira (2), que 16 marcas de café torrado foram consideradas impróprias para consumo. As marcas foram desclassificadas após detecção de matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido. Entre as empresas citadas, novamente a marca amazonense Café do Norte aparece, e mais uma vez a irregularidade é de “presença de elementos estranhos”. Veja lista:



Esta não é a primeira vez que ele aparece em lista do órgão federal que destaca os cafés impróprios para consumo. No dia primeiro de julho deste ano, uma primeira relação já havia emitido um alerta para o Café do Norte, considerado um risco para a saúde pública. Os produtos deverão ser recolhidos pelas empresas responsáveis após análise dos laudos laboratoriais, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. A ação está respaldada pelo artigo 29-A do Decreto 6.268/2007.

Via portal CM7