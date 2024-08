Morre o brasileiro, Walter Orthmann, o funcionário mais antigo do mundo

Morreu nesta sexta-feira (2/8) o brasileiro Walter Orthmann, morador de Brusque, Santa Catarina, que entrou para o Guinness World Records pela “mais longa carreira em uma mesma empresa”. Ele dedicou 86 dos 102 anos à RenauxView, indústria de tecidos de Brusque.





O catarinense teve uma vida ativa. Mesmo com mais de 100 anos ainda dirigia o próprio carro até o trabalho e se exercitava com regularidade, incluindo nos fins de semana. Para a empresa, o exemplo do funcionário deve inspirar gerações, conforme comentou na nota de pesar publicada nesta sexta.