Mensagens revelam atuação irregular de Gabinete de Moraes

Mensagens revelam que o gabinete de Alexandre de Moraes no STF e o setor de combate à desinformação do TSE agiram fora do rito oficial para investigar e penalizar apoiadores de Bolsonaro. Os diálogos mostram que alvos eram escolhidos pelo ministro, e relatórios eram ajustados para embasar ações predeterminadas, como multas e bloqueios de redes sociais. As conversas, que envolvem assessores de Moraes, indicam práticas questionáveis e fora dos procedimentos convencionais, levantando preocupações sobre a legalidade dessas ações.





Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas, mostram mensagens





