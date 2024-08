Musk denuncia ordem de censura que X irá ignorar

"Isso não está certo", diz Elon Musk, lamentando novo surto de censura.

O empresário Elon Musk voltou a denunciar em sua conta pessoal na rede social X a tentativa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) de impor censura a cidadãos brasileiros.





“Esta plataforma está sendo solicitada a censurar conteúdo no Brasil”, publicou ele, para em seguida destacar que considera ilegal a exigência, na medida em que, ara seu cumprimento, a rede social estaria violando a lei brasileira, certamente se referindo a Constituição brasileira, que estabelece liberdade de expressão aos cidadãos.





“Isso não está certo”, lamenta Elon Musk, que criticou antes as tentativas de Moraes de impor censura a brasileiros com cotas ativas no Xe.





Entre os censurados por Moraes no X estão o senador Marcos do Val (Pode-ES), um pastor e a esposa de um ex-parlamentar, “supostamente ligados a ‘atividades ilegais'”, impondo multa diária de r$50 mil(cerca de US$10 mil) em caso de descumprimento. Musk decidiu ignorar a ordem descrita em um post da Global Government Affairs, que ele repostou:





“Um documento oficial recém-divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, assinado pelo Ministro Alexandre de Moraes, expõe os esforços do tribunal para censurar e controlar certos perfis na plataforma X. O documento orienta o administrador da X Brasil Internet Ltda. a bloquear perfis específicos dentro de 24 horas e preservar registros de acesso, conexões e todos os dados relacionados a partir de datas específicas. O não cumprimento dessas ordens pode resultar em uma multa diária de 50.000 reais (aproximadamente US$ 10.000) para a plataforma. Os perfis visados, que incluem um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar, estão supostamente ligados a “atividades ilegais”. O tribunal exige informações detalhadas sobre seus registros de acesso e dados associados. O ministro Moraes, conhecido por seu papel nos esforços de censura no governo Lula, enfatizou a necessidade de confidencialidade enquanto a investigação continua. O documento mais uma vez levanta sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e os excessos do governo no Brasil, já que o Supremo Tribunal Federal parece estar ativamente reprimindo a dissidência e controlando a narrativa nas mídias sociais.”





Ilustra esse texto, no post da Global Affairs, a reprodução da ordem assinada por Moraes: