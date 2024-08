Nicolás Maduro anuncia que 1.200 pessoas foram presas devido aos protestos

Nesta quinta-feira (1º), o ditador venezuelano Nicolás Maduro relatou a prisão de 1.200 pessoas por participação em atos contra os resultados da eleição do último domingo (28). Ele prometeu prender mais mil. As informações são do portal Diário do Brasil.





O nome de Maduro foi anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) como vencedor. Opositores apontam fraude e pedem divulgação das atas.





Em vídeo na rede social X, o ditador chama manifestantes de “criminosos” que “ameaçaram o povo” diz que eles “atacaram” hospitais, estações de metrô, postos policiais e casas. As informações são do Poder360.





– Todos os criminosos fascistas vão para Tocorón e Tocuyito, para prisões de segurança máxima, para que paguem pelos seus crimes perante o povo – escreveu Maduro, na legenda.