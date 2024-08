O avião que caiu na região de Vinhedo (SP) realizou 13 voos nas últimas 48 horas

O avião de médio porte que caiu em no interior de São Paulo nesta sexta-feira (09) realizou 13 voos nas últimas 48 horas. Entre os principais destinos do período estão São José do Rio Preto, Caxias do Sul e Ribeirão Preto.





O voo que terminou em acidente era o quarto desta sexta-feira, todos com partida ou destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O primeiro deles foi às 0h12 e partiu de Guarulhos para Ribeirão Preto. Às 5h32, cerca de quatro horas e meia após aterrissar, fez o voo de volta para Ribeirão Preto.





Às 9h06, decolou de Guarulhos para Cascavel, onde pousou às 11h17. Após quarenta minutos na pista, decolou da cidade paranaense com destino a São Paulo, mas caiu no bairro Capela, na região de Vinhedo, às 13h28.





Segundo informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião era um ATR-72-500, operado pela companhia Voepass (antiga Passaredo), fabricada em 2010 e tinha 73 assentos. A situação de aeronavegabilidade, que estabelece se o veículo tem capacidade de voar de forma segura, é classificada como normal.