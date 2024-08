URGENTE: Avião acaba de cair em SP, veja imagens impressionantes

No início da tarde desta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, um acidente aéreo envolvendo um avião bimotor de passageiros ocorreu na cidade de Vinhedo, em São Paulo. O avião, que partiu de Cascavel, no Paraná, tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A tragédia deixou a comunidade local em choque e mobilizou diversas equipes de resgate. As informações são do portal Terra Brasil Notícias.





De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, a queda do avião foi registrada às 13h28 na rua João Edueta, nas proximidades da rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). A aeronave, identificada como um ATR-72, tem capacidade para transportar até 68 passageiros, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).









Vídeo Mostra Queda de Avião em Vinhedo





Imagens capturadas logo após a queda mostram o local do acidente e destacam a gravidade do ocorrido. Vários vídeos circulam nas redes sociais, proporcionando uma visão alarmante da situação. O impacto do acidente pode ser sentido por todos os moradores da área circunvizinha.





Equipes de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar, foram imediatamente enviadas ao local para auxiliar nas operações de resgate. Além disso, hospitais das cidades de Vinhedo e Valinhos, município vizinho, estão em plena mobilização para atender possíveis feridos.









O Que Sabemos Até Agora?





Ainda não há informações detalhadas sobre o número de vítimas ou a causa do acidente. No entanto, as autoridades estão trabalhando intensamente para esclarecer os eventos que levaram à queda da aeronave. Destaca-se que a investigação está em andamento e novas atualizações são esperadas nas próximas horas.

Data do acidente: 9 de fevereiro de 2024

Local: Rua João Edueta, Vinhedo (SP)

Modelo do avião: ATR-72

Capacidade da aeronave: 68 passageiros





Essa tragédia aérea ressalta a importância da agilidade e eficiência das equipes de resgate e das autoridades em situações de crise. O apoio das comunidades locais e a prontidão dos serviços de emergência são cruciais para minimizar os impactos de tais eventos e salvar vidas.





Os serviços de emergência, incluindo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar, desempenham papéis fundamentais nessas situações. Cada uma dessas entidades tem responsabilidades específicas que são cruciais para o sucesso das operações de resgate.





Corpo de Bombeiros: Responsável pelas ações de resgate imediatas, extinção de incêndios e prestação de primeiros socorros.

Defesa Civil: Atua na avaliação dos riscos e coordenação dos esforços em grandes desastres.

Polícia Militar: Assegura a área, controla o tráfego e auxilia na logística das operações de resgate.





A comunidade de Vinhedo está acompanhando de perto os desdobramentos deste trágico acidente. Os moradores esperam por mais informações sobre possíveis vítimas e causas do incidente, ao mesmo tempo em que se solidarizam com as famílias afetadas.





Mais informações em breve.





ASSISTA: